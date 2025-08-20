Elizabeth Marie Barnett, 84

Elizabeth Marie Barnett (Nemec); of Groveland Twp; born August 28, 1940 in Detroit to Anna Marie & Joseph Nemec; passed away on Aug. 16, 2025; age 84. She met and married Y. Jack Barnett in 1956, who preceded her in death; loving mother of Mark (Lisa) Barnett, Beth (Mark Liley) Barnett & Amy (John) Lee; proud gran of Paul (Hanna) Barnett, David (Marissa) Barnett & Anna (Garrick) Mustard; cherished great grandma of Linnea, Clark & Maeva; preceded in death by siblings: Joyce Wright, Connie Hoadley & Joseph Nemec. Liz earned Bachelor & Master’s Degrees in Education from Oakland University and taught children in Waterford Schools from 1973-1996.
Friends may visit First Baptist Church of Clarkston on Saturday, Aug 23 at 10 a.m. with a Funeral Service at 11 a.m. Interment Crescent Hills Cemetery at 2 p.m.
Arrangements entrusted to Lewis E. Wint & Son Funeral Home, Clarkston. Memorials may be made to American Diabetes Assn or First Baptist Church of Clarkston. online guestbook www.wintfuneralhome.com
