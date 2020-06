High school senior awards announced for 2019-20 school year

Top 25 Senior Scholars

Daniel J. Andary

Richard E. Budny

Jessica N. Buscher

Hannah E. Cady

Owen J. Dollins

Jacob G. Draksler

Madison R. Dryden

Nicholas R. Galley

Jack E. Gibbs

Isabella S. Imirowicz

Riley S. Kisser

Kaitlyn A. Knight

Chase A. Landis

Logan L. Malone

Jacob T. Marra

Dylan L. Mattice

Natalie M. Neumann

Timothy J. O’Daniel

Allison E. Osborn

Nathan J. Sesti

Luke T. Snudden

Jennifer M. Starnes

Kiran E. Stump

Amanda M. Sutherby

Caroline A. Williamson

Senior Awards/Scholarship Winners

Barb Gibson Scholarship – Sophie Little, Jenna Ritchey

Outstanding Thespian Award – Aryana Berres, Grace Murphy

Supporting Player Scholarship – Jillian Pinner

Bowman Auto Group – Amanda Sutherby, Ethan Wise

Carolyn Lussenhop Performing Arts Scholarship – Madeline Battishill

CEA Scholarship – Kaya Chamberlain, Drew Darin, Grace Spencer

CHS Casual-For-A-Cause Scholarship – Anna Cyr, Philip McGinty, Hope Verville

Clarkston Choir Booster – Jacob Boersma, Abbigail Campbell, Maryn McConnell, Haley Phillips, Jenna Ritchey

Clarkston Foundation for Public Education

— David M. Reschke Arts Scholarship (Performing or Visual) – Katherine Leithauser

— Robert A. Olsen Math/Engineering Scholarship – Luke Snudden

Clarkston Optimist Club – Allison Osborn, Nathan Sesti, Abbey Tolmie

Clarkston Coalition for Youth Scholarship – Makayla Cunningham (for her over seven years of volunteering and four years of Board Student Representative), Cody Neumann

Clarkston Community Women’s Club – Amanda Sutherby

Clarkston Elementaries:

Andersonville – Kaylee Shore

Clarkston Elementary – Madison Dryden

Independence – Kaya Chamberlain, Hannah Rostek

North Sashabaw – Emily Hayward

Pine Knob – Makayla Cunningham, Issac Yeloushan

Clarkston Farm and Garden Club – Quinn Angus, Cody Neumann, Tim O’Daniel, Caroline Williamson

Elwin Brown Masonic Education Scholaraship (Cedar Lodge #60) – Cali Ehrenberger, Amanda Sutherby

Vocational Education Scholarship – Cody Neumann

Gary Davis/Math Department Scholarship – Nathan Sesti, Kiran Stump

Jen Phyle Memorial Scholarship – Hannah Rostek

Mikayla Ferer Memorial Scholarship – Emily Taverna

MSUFCU/OU Credit Union – Nathan Aberlich, Jordan Mountain, Tim O’Daniel

Oakland Technical Campus’ Education Association Scholarship (The Tom Cain Memorial Scholarship) – Danielle Little – NW Campus – Clarkston High School (Culinary Arts & Hospitality)

PTO – Madison Dryden, Cynthia Gerst, Allison Gonzales, Natalie Neumann, Sean Quilliams, Nathan Sesti, Caroline Williamson, Isaac Yeloushan

Tyler Sajan Dual Enrollment Scholarship – Cody Neumann, Nathan Sesti, Betsey Walkowiak

Senior Department Award Winners

Art – Michaela Mueller, Tiffani Tharpe

Band – William Silvey, Tristan Surre

Business –

— Programming & Information Technology – Richard Budny

— Business & Finance – Madison Middleton

CSM Tech –

— Math – Madison Dryden

— Science – Jacob Draksler, Tim O’Daniel

Drama – Aryana Berres, Grace Murphy

Engineering – Logan Rajala

Architecture – Samuel Sonefeld

Family/Consumer Science – Austin Burrum

French – Madison Dryden

German – Julia Hettle

Japanese – Alexis Rachel

Language Arts – Emily Taverna

Marketing – Nyah Ansel

Math – Nathan Sesti

Music Vocal – Jenna Ritchey, Samantha Stanek

Orchestra – Chelsea Lee, Lauren Pletcher

Science – Isabella Imirowicz

Social Studies – Nicholas Galley, Allison Osborn

Spanish – Kaitlyn Knight

Yearbook – Natalie Parks, Sarah White

Principal’s Award – Sierra Kersten

Military Signing Day

Katrina Benson (CHS) – U.S. Air Force Academy

Allison Osborn (CHS) – United State Coast Guard

TJ Houghton (RHS) – United States Army

Nathan Uebelher – United States Marine Corps

Virtual Signing Day for Athletes

Tyler Pabst – Bluffton University – Football

Kaitlyn Bridger – Northern Michigan University – Lacrosse

Christian Collis – Oakland University – Cross Country/Track & Field

Courtney Farrugia – Trine University – Volleyball

Brendan Favazza – Michigan State University – Track & Field

Rielee Fetty – University of Iowa – Soccer

Shae Harbaugh – Michigan State University – Track & Field

Caylee Ludwig – Winona State University – Soccer

Allison Osborn – United States Coast Guard Academy – Track & Field

Mia Patria – University of Arkansas Little Rock – Cross Country/Track & Field

Nate Sesti – Massachusetts Institute of Technology – Cross Country/Track & Field (Nate also won the Top Metro Detroit Track & Field Distance Runner Poll)

Cameron Thomas – Cleary University – Ice Hockey & Golf

Adam Zentner – Calvin University – Tennis