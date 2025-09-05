Public Notice: Independence Township Board of Trustees 2026 regular meeting schedule

PUBLIC NOTICE

CHARTER TOWNSHIP OF INDEPENDENCE

BOARD OF TRUSTEES

2026 REGULAR MEETING SCHEDULE

6:00 PM – Township Hall Meeting Room

6483 Waldon Center Drive – Clarkston, Michigan 48346

(248) 625-5111

DAY 2026 MEETING DATES Tuesday January 6 & 20 Tuesday February 3 & 17 Tuesday March 10 & 24 Tuesday April 7 & 21 Tuesday May 5 & 19 Tuesday June 9 & 23 Tuesday July 7 & 21 Tuesday August 11 & 25 Tuesday September 8 & 22 Tuesday October 6 & 20 Tuesday November 10 & 24 Tuesday December 8 & 22

Cari J. Neubeck, Clerk Independence Township

PUBLISHED: September 10, 2025

MOTION: 2025-09-140

NOTICE: Persons with disabilities needing accommodations for effective participation in this meeting should contact the Township Clerk (248) 625-5114 at least two working days in advance of the meeting. An attempt will be made to make reasonable accommodations.