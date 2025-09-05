Public Notice: Independence Township Board of Trustees 2026 regular meeting schedule

PUBLIC NOTICE

CHARTER TOWNSHIP OF INDEPENDENCE

BOARD OF TRUSTEES

2026 REGULAR MEETING SCHEDULE

6:00 PM – Township Hall Meeting Room

6483 Waldon Center Drive – Clarkston, Michigan 48346

(248) 625-5111

DAY

2026 MEETING DATES

Tuesday

January 6 & 20

Tuesday

February 3 & 17

Tuesday

March 10 & 24

Tuesday

April 7 & 21

Tuesday

May 5 & 19

Tuesday

June 9 & 23

Tuesday

July 7 & 21

Tuesday

August 11 & 25

Tuesday

September 8 & 22

Tuesday

October 6 & 20

Tuesday

November 10 & 24

Tuesday

December 8 & 22

Cari J. Neubeck, Clerk

Independence Township

PUBLISHED: September 10, 2025

MOTION: 2025-09-140

NOTICE: Persons with disabilities needing accommodations for effective participation in this meeting should contact the Township Clerk (248) 625-5114 at least two working days in advance of the meeting. An attempt will be made to make reasonable accommodations.

