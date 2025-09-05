Public Notice: Independence Township Board of Trustees 2026 regular meeting schedule

PUBLIC NOTICE
CHARTER TOWNSHIP OF INDEPENDENCE
BOARD OF TRUSTEES
2026 REGULAR MEETING SCHEDULE
6:00 PM – Township Hall Meeting Room
6483 Waldon Center Drive – Clarkston, Michigan 48346
(248) 625-5111
|
DAY
|
2026 MEETING DATES
|
Tuesday
|
January 6 & 20
|
Tuesday
|
February 3 & 17
|
Tuesday
|
March 10 & 24
|
Tuesday
|
April 7 & 21
|
Tuesday
|
May 5 & 19
|
Tuesday
|
June 9 & 23
|
Tuesday
|
July 7 & 21
|
Tuesday
|
August 11 & 25
|
Tuesday
|
September 8 & 22
|
Tuesday
|
October 6 & 20
|
Tuesday
|
November 10 & 24
|
Tuesday
|
December 8 & 22
|
Cari J. Neubeck, Clerk
|
Independence Township
PUBLISHED: September 10, 2025
MOTION: 2025-09-140
NOTICE: Persons with disabilities needing accommodations for effective participation in this meeting should contact the Township Clerk (248) 625-5114 at least two working days in advance of the meeting. An attempt will be made to make reasonable accommodations.