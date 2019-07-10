CITY OF THE VILLAGE OF CLARKSTON
PUBLIC NOTICE
ORDINANCE NO. _143____
AN ORDINANCE TO AMEND FIREWORKS ORDINANCE TO MODIFY AND REDUCE THE DAYS AND TIME WHEN THE IGNITION, DISCHARGE AND USE OF CONSUMER FIREWORKS IS LAWFUL, REPEAL CONFLICTING ORDINANCES, AND PRESCRIBE A PENALTY FOR VIOLATIONS.
THE CITY OF THE VILLAGE OF CLARKSTON ORDAINS:
TITLE 13, CHAPTER 140 AN ORDINANCE TO ADOPT A FIREWORKS ORDINANCE TO PROVIDE FOR THE DAYS AND TIME WHEN THE IGNITION, DISCHARGE AND USE OF CONSUMER FIREWORKS IS LAWFUL, REPEAL CONFLICTING ORDINANCESK, AND PRESCRI E A PENALTY FOR VIOLATIONS.
For the complete copy of the Ordinance please contact Jennifer Speagle, City Clerk at 248-625-1559 or speaglej@villageofclarkston.org or visit www.villageofclarkston.org